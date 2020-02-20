Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг продолжил рост цен blue chips на фоне подорожавшей нефти и подъема индексов в США и Азии на новостях от Федрезерва и мерах Китая по ограничению последствий коронавируса, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3120,61 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1545,93 пункта (+0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,2%.

Доллар подрос до 63,73 рубля (+0,16 рубля).

Подорожали рублевые акции "РусАла" (+1,2%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), АФК "Система" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%).

Просели бумаги "Ростелекома" (-0,3%), "Мечела" (-0,3%), "Распадской" (-0,1%).

В США индексы накануне выросли на 0,4-0,9%, S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных максимумов после публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также на фоне новостей о принятых Китаем мерах ограничения последствий коронавируса для бизнеса.

Руководители ФРС придерживались оптимистичных прогнозов в отношении перспектив американской экономики на январском заседании, и это поддерживало их уверенность в том, что текущий курс денежно-кредитной политики останется целесообразным в течение некоторого времени. Они сошлись во мнении, однако, что эпидемия пневмонии в Китае, вызванная коронавирусом, является новым риском для глобального экономического подъема, который заслуживает особого внимания.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени четверга (19:00 среды по московскому времени) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 74576 человек, смертельный исход зафиксирован в 2118 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Опубликованные в среду статистические данные свидетельствуют, что число новостроек в США в январе снизилось значительно слабее, чем прогнозировали эксперты.

В Азии в четверг динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%, китайский Shanghai Composite растет на 1,7%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне среды).

Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что по состоянию на утро четверга в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом составило 1149, увеличившись за сутки на 137 выявленных случаев заболевания.

Президент Академии медицинских наук КНР Ван Чэнь в интервью центральному китайскому телевидению предупредил, что новый коронавирус "может стать долгосрочным заболеванием, которое сосуществует с людьми, как и грипп".

Народный банк Китая (НБК) в четверг понизил годовую базовую ставку loan prime rate (LPR), ставшую новым бенчмарком летом 2019 года, до 4,05% с 4,15% годовых в январе.

В понедельник НБК уменьшил ставку по кредитам на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 3,15% с 3,25%, рассчитывая снизить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса.

Нефть утром в четверг сохраняет позитивный импульс на оптимизме, что меры, принимаемые Китаем, смогут смягчить негативные последствия эпидемии коронавируса для мировой экономики и спроса на нефть. Цена Brent находится почти на $0,5 выше уровня при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $59,2 за баррель (+0,1% и +2,4% в среду), апрельская цена WTI - $53,69 за баррель (+0,4% и +2,4% накануне).

Снижение ставок, которое должно облегчить привлечение финансирования китайскими компаниями, является лишь частью мер по смягчению негативных последствий распространения коронавируса. Накануне СМИ сообщали, что Пекин рассматривает также другие инструменты поддержки экономики, включая прямые вливания денежных средств и сделки слияния для оживления сфера авиаперевозок.

Поддержку нефтяному рынку в последние дни оказывали сигналы возможного ограничения поставок из Ливии и информация о введении Штатами санкций в отношении швейцарской торговой структуры "Роснефти" Rosneft Trading S.A. Санкции были введены за операции в Венесуэле, включая поставки нефти венесуэльской PDVSA в Западную Африку и Азию в период с августа 2019 по январь 2020 года.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, c позиций технического анализа, актуальным сценарием в краткосрочной перспективе остается консолидация индекса РТС в диапазоне 1500-1560 пунктов. Внешний фон утром в четверг носит неоднозначный характер - сообщения о заметном росте числе случаев заражения вирусом Covid-19 в Южной Корее и летальных исходах на японском круизном лайнере дали основания для некоторого "охлаждения" оптимизма на рынках, а значит, вероятно сохранение спроса на "защитные" активы. На валютном рынке доллар может найти поддержку вблизи отметки 63,5 руб.

Аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич также отмечает, что настроения на рынках продолжают достаточно резко меняться. Основным поддерживающим фактором для рисковых активов продолжают выступать действия мировых регуляторов. Вливание ликвидности, как и словесные интервенции, поддерживают спрос за счет готовности центробанков нивелировать эффект от коронавируса за счет стимулирующей политики.

Плюс к этому, как показывает официальная статистика, ситуация с распространением вируса улучшается. В среду количество новых заражений в Китае составило всего 400 человек, а число выздоровевших продолжило уверенно расти и уже превышает 16 тыс. человек. Если данные тенденции подтвердятся, это станет существенным фактором, который поддержит покупки в ближайшие сессии.

Преобладание покупок на рынках может сохраниться в течение дня, в случае отсутствия негативных новостей по коронавирусу. Из статистики, способной в ходе сессии повлиять на настроения инвесторов, можно выделить данные по заявкам на пособие по безработице в США (16:00 по московскому времени).

Индекс МосБиржи может сделать шаг к верней границе диапазона 3060-3130 пунктов, в рамках которого рынок движется с конца января. Пробой одной из границ данного коридора может дать направление дальнейшему среднесрочному движению российского рынка. На валютном рынке рубль поддержит выросшая нефть, на этом фоне доллар может просесть к нижней границе диапазона 63,2-64,4 руб., считает Зварич.