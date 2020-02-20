Акции Groupon рухнули более чем на 44%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Акции американского сервиса по предоставлению скидок Groupon Inc рухнули более чем на 44%, до рекордного низкого показателя в $1,70 по итогам торгов в США в среду, подвергнувшись самой существенной однодневной распродаже с 2011 года, когда компания провела IPO.

Groupon на этой неделе отчиталась о падении выручки в четвертом квартале минувшего года на 23% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до $612,3 млн. Показатель существенно не дотянул до прогнозов аналитиков, опрошенных FactSet, которые в среднем ожидали $705 млн.

Чистая прибыль Groupon составила $77 млн, или $0,13 в расчете на акцию, против $46,2 млн, или $0,08 на акцию, за тот же период в предыдущем году. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал $0,12 на акцию.

Также компания сообщила, что планирует к концу текущего года прекратить продажу потребительских товаров в связи с "жесткой конкурентной и в некоторых случаях экономически нерациональной обстановкой в сегменте розничной торговли". Вместо этого Groupon сфокусируется на сегменте подарков и впечатлений.

Акции Groupon завершили торги в среду падением на 44,3%. Капитализация компании с начала года снизилась на 28,9%.