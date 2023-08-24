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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Акции Groupon резко дорожают на новости о покупке бумаг временным CEO

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности главного исполнительного директора американской Groupon Inc. Душан Шенкипл приобрел 437,5 тысячи акций компании, владеющей онлайн-сервисом по предоставлению скидок, говорится в регуляторных документах.

Теперь Шенкиплу, занявшему пост CEO на временной основе в марте, принадлежит около 7 млн акций.

Акции Groupon в среду подорожали на 12%, и на предварительных торгах в четверг продолжают расти на 9,5%. За последние три месяца капитализация компании взлетела в 2,3 раза.

Groupon Душан Шенкипл США
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