Акции Groupon резко дорожают на новости о покупке бумаг временным CEO
Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности главного исполнительного директора американской Groupon Inc. Душан Шенкипл приобрел 437,5 тысячи акций компании, владеющей онлайн-сервисом по предоставлению скидок, говорится в регуляторных документах.
Теперь Шенкиплу, занявшему пост CEO на временной основе в марте, принадлежит около 7 млн акций.
Акции Groupon в среду подорожали на 12%, и на предварительных торгах в четверг продолжают расти на 9,5%. За последние три месяца капитализация компании взлетела в 2,3 раза.