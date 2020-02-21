Продажи машин в Китае в I половине февраля рухнули на 92% из-за вируса

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Розничные продажи пассажирских автомобилей в Китае в первые две недели февраля упали на 92% в годовом выражении из-за вспышки коронавируса, свидетельствуют данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA).

При этом в первую неделю месяца падение достигло 96%. В этот период продажи составляли в среднем 811 автомобилей в день.

Глава CPCA Цуй Дуншу объяснил падение спроса тем, что в первую неделю февраля "многие люди оставались дома". Дилеры начали возобновлять работу во вторую неделю месяца, когда продажи в среднем достигли 4098 автомобилей в день, что на 89% меньше, чем годом ранее, отметил он.

Падение продаж в Китае в текущем году ожидалось еще до вспышки коронавируса из-за замедления роста экономики и торговой напряженности. Снижение продаж наблюдалось на протяжении предыдущих двух лет.

Министерство торговли Китая заявило в четверг, что вместе с другими ведомствами выработает новые меры восстановления продаж автомобилей и смягчения последствий коронавируса для отрасли.