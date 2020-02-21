В Ялте запретили громкую рекламу прогулок по морю

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Администрация Ялты решила запретить звуковую рекламу морских прогулок на набережной в течение туристического сезона, сообщил отдел информполитики мэрии. Подготовить регламент наведения порядка на набережной потребовал сити-менеджер Иван Имгрунт.

"Всей этой какофонии, огромного количество точек, где зазывалы кричат в мегафоны быть не должно", - заявил он через пресс-службу.

Чиновник выразил недовольство в связи с тем, что летом на набережной "одни приставали к людям с фотоуслугами, другие попрошайничали, третьи демонстрировали сомнительного вида искусство, четвертые – незаконно торговали".

Наводить порядок полиции и структурным подразделениям администрации помогут казаки и сотрудники частных охранных агентств. Со всеми, кто будет обеспечивать порядок на набережной летом, Имгрунт намерен пообщаться лично.

Также сити-менеджер потребовал в кратчайшие сроки убрать с набережной неэстетичного вида киоски, не вошедшие в новую схему размещения ларьков. У торговцев с официальных точек должна быть одинаковая форма одежды. Для примера он предложил ориентироваться на опыт Геленджика, "где все это внедрено и успешно работает на имидж курорта".