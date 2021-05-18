Дума запретила звуковую рекламу из стационарных динамиков

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Госдуме третье чтение прошел законопроект № 1042419-7 о запрете звуковой рекламы с помощью оборудования, монтируемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий.

Поправки в палату в октябре 2020 года внесла Астраханская областная дума.

Авторы поправок в пояснительной записке указали, что из-за отсутствия правил в этой области бизнес злоупотребляет звуковой рекламой, а это чревато ростом социальной напряженности.

"Фактически звуковая реклама становится навязчивой и отрицательно влияющей на условия работы и досуг граждан. В связи с этим растет социальная напряженность, так как жители домов, расположенных на территориях, прилегающих к торговым площадкам, вынуждены в течение всего дня прослушивать одну и ту же рекламную информацию непрерывно", - говорится в записке.