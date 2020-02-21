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Еврокомиссия определила сроки работы над семилетним бюджетом ЕС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что работа по семилетнему бюджету ЕС должна быть продолжена до конца текущего года.

"Мы должны продолжить работу и работать непрерывно, потому что предстоит пройти еще большой путь, чтобы достигнуть согласия", - сказала она в пятницу на пресс-конференции по завершении второго дня встречи глав государств и правительств стран ЕС.

Глава Еврокомиссии отметила, что сначала Совет ЕС должен принять решение по бюджету и потом его должен принять Европарламент. Только тогда решения выльются в различные проекты.

"Время торопит, потому что до конца года должны быть пройдены все очень важные технические этапы, иначе в 2021 году у нас не будет бюджета, - сказала она. - Тогда не будет программы "Эразмус", ресурсов для научных исследований, для контроля границ. Вот почему мы должны продолжать наши усилия. Мы на правильном пути", - отметила фон дер Ляйен.

Главными вызовами на этом пути она назвала цифровизацию, изменение климата, а также последствия выхода Великобритании из ЕС.

"И эти вызовы мы должны встречать вместе, для этого нам нужна Европа, которая способна действовать, у которой есть бюджет", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия Евросоюз

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