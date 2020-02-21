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Лидеры ЕС не смогли договориться по бюджету на 2021-2027 годы

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Главы государств и правительств стран ЕС на продолжавшемся два дня саммите в Брюсселе не смогли прийти к соглашению по долгосрочному бюджету ЕС на 2021-2027 гг. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Последние недели и дни мы, действительно, очень напряженно работали, чтобы постараться прийти к соглашению по будущему европейскому бюджету. К сожалению, сегодня мы констатировали, что прийти к этому соглашению невозможно", - сказал Мишель вечером в пятницу на пресс-конференции после завершения заседания Европейского совета.

"Мы констатировали, что нам нужно больше времени", - добавил глава Евросовета.

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