Грузия предложила России перейти на кассетные подшипники при ремонте вагонов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - "Грузинская железная дорога" (ГЖД) предложила снова обсудить идею об обязательном переходе с роликовых на кассетные подшипники при ремонте вагонов с 2021 года, предложение касается только российской территории, пишет "Коммерсантъ".

27 февраля соберется рабочая группа по вопросам эксплуатации вагонов комиссии вагонного хозяйства стран с российской (1520 мм) шириной колеи. На предыдущем заседании Грузия и еще три страны голосовали против перехода на кассетные подшипники. Однако позиция ГЖД отличалась в том, что она не была против замены подшипников, но возражала только против того, что в документе не была отражена задолженность Южно-Кавказской железной дороги.

Инфраструктура Грузии рассчитана именно на роликовые подшипники, а в вопросе ремонта вагонов ГЖД на 100% зависит от России, сказал изданию эксперт по железнодорожному транспорту Дато Гочава. Директор грузовых перевозок ГЖД Гурам Гурамишвили отказался от комментариев.

Российская сторона предложила рабочей группе разрешить использовать кассетные подшипники с адаптерами при ремонте типовых тележек, но не инициировать принудительный переход на кассету, пишет газета со ссылкой на представителя РЖД. Источник издания в правительстве, знакомый с ходом обсуждений этого вопроса, сказал, что пока отменять принятое осенью решение остановить переход на кассету, никто не собирается.

Во второй половине 2019 года Минтранс решил перевести все вагоны в России на кассетные подшипники. Собственники вагонов оценили расходы на эти изменения в пределах 200-300 млрд рублей и выступили против. 31 октября тогдашние вице-премьеры Максим Акимов и Дмитрий Козак поручили остановить переход.

В начале февраля 2020 года "дочка" РЖД, подмосковное АО "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава" (ВНИКТИ) представило доклад об опыте применения кассетных подшипников с адаптером и компании поручили продолжить испытания. По итогам испытаний рабочая группа рассмотрит необходимость внесения в ремонтную документацию возможности оборудования грузовых вагонов кассетными подшипниками на тележках типовой модели "18-100" с использованием адаптера наравне с традиционными роликовыми, сказал изданию представитель РЖД.