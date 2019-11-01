Переход всех грузовых вагонов на кассетные подшипники отложили

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - На совещании у вице-премьеров Дмитрия Козака и Максима Акимова было принято решение не переводить в обязательном порядке все грузовые вагоны на кассетные подшипники до тех пор, пока после года испытаний не выяснится, что их использование эффективнее, чем с действующими роликовыми подшипниками. "Интерфакс" ознакомился с протоколом совещания.

25 октября был подписан ведомственный приказ об обязательном монтаже кассетных подшипников на российские вагоны при ремонте колесных пар с 1 января 2021 года.

Накануне подписания приказа "Коммерсантъ" сообщил, что операторы и грузовладельцы, управляющие половиной вагонов в России, заявили, что уйдут с рынка в сопредельные страны, поскольку замена подшипников у 90% парка будет стоить до 300 млрд рублей. Собственники вагонов и производители роликовых подшипников указали, что в России кассетные подшипники выпускают только компании из США и Швеции, что несет санкционные риски.

Минтранс поддерживал перевод парка вагонов и обещал полностью локализовать производство кассетных подшипников.

На совещании у Акимова и Козака Минтранс и РЖД обязали в течение года после сертификации типового грузового вагона на тележке с осевой нагрузкой (23,5 тс) с кассетными подшипниками провести его испытания. После испытаний они должны будут сравнить экономическую эффективность такого подвижного состава с эффективностью вагона на тележке с роликовыми подшипниками.

Затем испытания публично обсудят представители Минэкономразвития, Минпромторга, ФАС, Российского союза промышленников и предпринимателей, Объединения производителей железнодорожной техники, Союза операторов железнодорожного транспорта и Ассоциации производителей подшипников и выработают согласованные предложения.

Если вагоны с кассетными подшипниками действительно окажутся лучше, РЖД и Минтранс должны будут представить в правительство согласованные со всеми предложения по "стимулированию использования" такого подвижного состава "посредством применения мер тарифного регулирования, исключив удорожание перевозки грузов" и "предусмотрев переходный период сроком на 10 лет".

Ранее вице-премьеры предписали Минтрансу отменить приказ об обязательном переходе вагонов на кассетные подшипники и дали ведомству сутки.

Минтранс и РЖД ранее указывали на "плюсы" от перевода вагонов на кассетные подшипники. "Переход имеет ряд преимуществ: межремонтный ресурс вырастет до 8 лет, количество отказов при эксплуатации снижается в 4 раза", - говорил на заседании Совета по ж/д транспорту Содружества генеральный директор монополии Олег Белозеров. "Реализация (таких мероприятий - ИФ) позволит кардинальным образом повысить эксплуатационную работу сети железных дорог России, надежность грузовых вагонов в эксплуатации, а также снизить количество отцепок в текущий отцепочный ремонт", - в свою очередь отмечало министерство.