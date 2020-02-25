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"Вкусвилл" в 2019 году увеличил выручку до $1,3 млрд

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Выручка сети магазинов "Вкусвилл" в 2019 году составила $1,3 млрд, сообщается в презентации ритейлера.

На публикацию финансовых данных компании, которая ранее их не раскрывала, обратили внимание "Ведомости". Выручка ритейлера в прошлом году выросла в 1,5 раза, отмечает издание. За четыре года этот показатель увеличился в четыре раза. EBITDA "Вкусвилла" в 2018 году составила 2,8 млрд рублей, по итогам 2019 года, как ожидается, она достигнет примерно 7 млрд рублей. Рентабельность EBITDA в прошлом году должна была достичь около 8% против 5,2% в 2018 году. Целевой показатель - около 10%.

Кроме того, в 2019 году "Вкусвилл" впервые выплатил дивиденды - по итогам 2018 года, их размер не раскрывается.

Сеть ритейлера объединяет более 1,2 тыс. магазинов. Затраты на открытие одной торговой точки составляют $80-95 тыс., отмечается в презентации "Вкусвилла". После запуска торговая точка выходит на безубыточность через три-шесть недель (выручка в день составляет более $4 тыс.). Полный выход на окупаемость происходит через 12 месяцев. Показатель ROI (возврата инвестиций) превышает более 100%.

Компания финансирует рост только за счет собственного операционного денежного потока, сказано на ее сайте. "Вкусвилл" всегда был прибыльным и не привлекал внешние инвестиции и долг.

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"Вкусвилл" - один из самых быстрорастущих продовольственных ритейлеров. Компания появилась в 2012 году, когда основатель сети магазинов молочной продукции "Избенка" Андрей Кривенко решил расширить формат - как ассортимент, так и площади. В новых магазинах, которые позиционировались как "супермаркеты натуральных продуктов", стали продаваться продукты немолочных категорий. С 2014 года Кривенко сконцентрировался на развитии "Вкусвилла". По данным "СПАРКа", в 2018 году "Вкусвилл" увеличил выручку на 70,3%, до 54,6 млрд рублей, а его чистая прибыль выросла до 1,14 млрд рублей с 18,2 млн рублей в 2017 году.

Владельцы "Вкусвилла" - фонды Baring Vostok (12,16%), основатель сети Андрей Кривенко (1,8%). 86,08% долей через ООО "Проект Избенка" и АО "Эволюционная цель" владеет Евгений Лисицын.

Владельцы ритейлер рассматривают IPO как один из возможных сценариев развития компании. В сентябре прошлого года Кривенко говорил в интервью Reuters, что в качестве площадки обсуждается Nasdaq в Нью-Йорке.

Вкусвилл

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