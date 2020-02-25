Суд признал банкротом экс-топ-менеджера "Норникеля" и "Интергео" Финского

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего топ-менеджера "Норникеля" и "Интергео" Максима Финского и запустил процедуру распродажи его имущества, следует из материалов суда. Отчет о продаже должен быть представлен 11 августа.

Представитель Финского говорила в суде, что бизнесмен находится в США и они общаются по телефону

Первый заявитель по делу - компания Leansa Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. У нее российский бенефициар, но его имя в материалах судов не названо. На одном из прошлых заседаний компания представила проект мирового соглашения.

Представитель Финского указала, что в проекте учтены не все долги бизнесмена, которые составляют порядка 2,86 млрд рублей. Денег на выплату долгов у бизнесмена нет, поэтому он настаивал на банкротстве, объяснила она тогда.

Представитель компании "Даселина инвестментс лимитед", которая второй подала заявление о банкротстве бизнесмена, выразила мнение, что должника "просто не устраивают условия мирового соглашения". Она попросила суд привлечь к участию в деле жену Финского, так как та является собственником значительного имущества. "Решение по делу может затронуть ее права и интересы", - сказала она.

Это ходатайство поддержал и представитель Leansa Ltd, тогда как представитель Финского выступила против его удовлетворения. Суд отказал в этом ходатайстве.

Ранее дело откладывалось в связи с тем, что 25 сентября 2019 года суд принял к производству заявление самого Финского о собственном банкротстве. "Раз должник признает долг, то возможно заключение некоего мирового соглашения", - сказал тогда представитель иностранной компании. "Раньше он (Финский - ИФ) говорил, что он не банкрот", - добавил он.

Leansa с 2016 года добивается банкротства Финского за долго по векселям и ареста его имущества в порядке обеспечительных мер. В 2018 году по иску кредитора Мосгорсуд постановил взыскать с Финского вексельный долг и проценты на сумму около 250 млн рублей. Leansa снова подала заявление о банкротстве бизнесмена.

Leansa просила суд арестовать дома и земельные участки бизнесмена в Подмосковье, а также запретить ГИБДД регистрировать ряд его иномарок. Среди них - Maybach, Porsche Carrera 911, Ferrari 360, причем у всех либо в буквенных, либо в цифровых обозначениях присутствую элементы "красивых номеров". Суд 24 июня 2019 года отказал в обеспечительных мерах, так как истец не представил доказательств наличия реальной угрозы неисполнения судебных актов.

"Даселина инвестментс Лимитед" подала заявление о его банкротстве 30 июля 2019 года. Суд тогда принял заявление к производству в качестве вступления в дело о банкротстве. Это заявление в соответствии с законодательством должно рассматриваться после заявления Leansa.

Иск Финского о собственном банкротстве, поданный в сентябре, по закону должен быть рассмотрен раньше заявлений его кредиторов.

Финский был заместителем гендиректора "Норильского никеля", а после раздела активов Владимира Потанина и Михаила Прохорова возглавил компанию "Интергео", которую "Онэксим" создал для управления полученными геологоразведочными лицензиями. У Финского был опцион на выкуп 20% акций "Интергео" у Прохорова. В апреле 2015 года "Онэксим" сообщил, что срок действия опциона истек.

Вскоре стало известно, что Финский с марта 2015 года был под домашним арестом по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Из-под домашнего ареста он уехал за границу. В мае 2015 года он был арестован заочно и объявлен в международный розыск.