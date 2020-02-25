Падение экспорта Гонконга в январе на 23% стало максимальным за 10 лет

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Падение экспорта Гонконга в январе стало максимальным за последнее десятилетие, причем улучшения ситуации не ожидается из-за негативного влияния распространения коронавируса Covid-19 на глобальную экономику.

Экспорт рухнул на 22,7% относительно января прошлого года - до 269,4 млрд гонконгских долларов ($34,6 млрд), свидетельствуют официальные данные. Это самое значительное сокращение с февраля 2009 года.

Январское падение было обусловлено, в первую очередь, смещением даты празднования нового года по лунному календарю - в этом году он пришелся на январь, а в 2019 году выпал на февраль.

В декабре экспорт Гонконга увеличился после заключения первой части торгового соглашения между США и Китаем, которое способствовало стабилизации торговли по всему азиатскому региону в конце прошлого года, отмечает агентство Bloomberg. До этого показатель снижался по итогам 13 месяцев подряд, что стало самым длительным периодом беспрерывного падения с 2016 года.

Импорт Гонконга в январе упал на 16,4% - до 300 млрд долларов. Показатель снижался четырнадцатый месяц подряд.

Дефицит торгового баланса уменьшился до 30,6 млрд долларов по сравнению с 32,5 млрд долларов в декабре.

Как сообщалось, по итогам 2019 года Гонконг сократил экспорт на 4,1%, что стало максимальным падением за десять лет. При этом импорт уменьшился на 6,5%.