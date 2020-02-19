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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 08:24

В Гонконге зафиксирован второй случай смерти от коронавируса

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Гонконге в среду от коронавируса скончался второй человек, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на пресс-службу больницы Princess Margaret, где он проходил курс лечения.

Жертвой стал 70-летний мужчина, страдавший диабетом, состояние здоровья которого после госпитализации 12 февраля продолжало ухудшаться, несмотря на принимаемые меры. Было установлено, что 22 января он посетил город Ухань китайской провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса.

О первом в Гонконге случае летального исхода от нового типа коронавируса стало известно 4 февраля. Тогда скончался 39-летний мужчина, который также посещал Ухань в январе. Вернувшись в Гонконг, он через восемь дней почувствовал недомогание, обратился в медучреждение, где у него была диагностирована пневмония, вызываемая "уханьским" коронавирусом, после чего был госпитализирован. Коронавирус был обнаружен и у его матери, которая также госпитализирована.

Хроника 09 января – 19 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Гонконг Китай

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