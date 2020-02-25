РЖД получили более 8 млрд рублей на развитие линии из Кузбасса на БАМ и Транссиб

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" 18 февраля завершило размещение дополнительной эмиссии акций на 8,606 млрд рублей, следует из сообщения компании.

Бумаги приобретал по закрытой подписке единственный акционер компании - государство. Дополнительный выпуск был зарегистрирован 23 декабря. Он состоит из 8 млн 606,221 тыс. акций номиналом 1 тыс. руб. каждая. Выпуск был оплачен примерно 8,227 млрд руб. денежных средства и на 0,379253 млрд руб. - имуществом.

Правительственное распоряжение о соответствующих ассигнованиях из федерального бюджета было подписано в декабре. Средства предназначены для финансирования проекта по развитию участка Междуреченск-Тайшет, обеспечивающего выход грузов из Кузбасса на Транссибирскую и Байкало-Амурские магистрали.

Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2019 г. "Принятые решения будут способствовать увеличению пропускной способности сети железных дорог и бесперебойному осуществлению грузовых и пассажирских перевозок", - отмечал кабинет министров.

Что касается полученного монополией имущества, то речь идет об 1/6 доли в объектах железнодорожной инфраструктуры линии Известковая-Чегдомын (Хабаровский край) на 0,379 млрд руб. Эта доля в участке на "связке" Транссиба и БАМа ранее принадлежала ПАО "РусГидро". Правительство отмечало, что в 2005-2007 гг. за счет федерального бюджета и внебюджетных источников линия протяженностью 30 км была вынесена из зоны затопления водохранилища Бурейской ГЭС. При этом право собственности на новые объекты ж/д инфраструктуры было зарегистрировано в следующих долях: 1/2 - у РЖД, 1/3 - у РФ и 1/6 - у "РусГидро".

В 2016 году РФ передала свою долю "Российским железным дорогам". "РусГидро" свою долю также передало монополии для содержания, текущего и капитального ремонта, сохранив за собой право собственности. При этом для энергетической компании этот актив является непрофильным и подлежал безвозмездной передаче в собственность РФ. С 2010 года "РусГидро" и "Российские железные дороги" вели переговоры по определению варианта передачи оставшейся доли. Однако РЖД отказывались оплачивать актив из-за отсутствия средств, заложенных в инвестпрограмме.