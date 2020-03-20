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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

"Опора России" попросила квоты на перевозки угля по БАМу и Транссибу для малого и среднего бизнеса

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент "Опоры России" Александр Калинин попросил первого вице-премьера Андрея Белоусова выделить малому и среднему бизнесу квоту на Байкало-Амурской и Транссибирской магистралях ("восточный полигон") для перевозки грузов, пишет "Коммерсантъ". Издание ссылается на письмо Калинина от 13 марта.

Калинин объяснил, что малые и средние угольные предприятия не могут конкурировать с крупными холдингами и продавать продукцию напрямую потребителям из-за невозможности согласовать перевозку своего груза железнодорожным транспортом. Поэтому они вынуждены продавать ее крупным холдингам в местах добычи, что снижает рентабельность.

Продукция лесной, пищевой и машиностроительной промышленности, добавляет Калинин, также востребована в восточных регионах и в соседних странах, включая Китай. Прием же заявок на железнодорожные перевозки груза ограничен, а автомобильный транспорт слишком дорог, говорится в письме. В этой связи глава "Опоры" попросил закрепить за малым и средним бизнесом 15% от объема перевозок в восточном направлении.

Квоты на перевозку грузов по ограниченным провозным мощностям БАМа и Транссиба должны быть согласованы к 20 марта. Минэнерго и Минтранс подготовили методику их распределения между различными грузами и, в случае угля, между конкретными компаниями: часть угольной квоты будет распределяться обычным порядком, часть в зависимости от поставок по альтернативным, менее рентабельным направлениям, напоминает газета.

Доля угля в грузообороте "восточного полигона" по состоянию на конец 2019 г. составляла 54,8%. Поставки на экспорт в восточном направлении с 2015 по 2019 гг. увеличились на 41,8% (на 28,4 млн тонн), до 96,3 млн тонн. В этом году, по прогнозу, они составят 97 млн тонн. При этом 18 марта ОАО "Российские железные дороги" и власти Кузбасса договорились о провозе по "восточному полигону" до конца года на экспорт 53 млн тонн угля.

Вице-президент "Опоры России" Глеб Киндер пояснил, что предложение организации уже обсуждалось с руководством РЖД, в том числе на совещании под председательством главы монополии Олега Белозерова 5 февраля, отмечает издание. "Инициатива была поддержана", - сказал он, подчеркнув, что доход для РЖД формируется не только благодаря угольным грузам. "Экономически выгоднее перевозить продукцию малого и среднего предпринимательства": "тариф на транспортировку угля на 10 тонн/км - менее 2 рубля, продукции МСП - 3-6 рублей".

В аппарате Белоусова "Коммерсанту" сообщили, что письма не получали и что в целом вопрос находится в компетенции Минтранса. Представитель министерства заявил, что в соответствии с разрабатываемой методикой план перевозок всех объемов грузов в восточном направлении составляется с учетом резерва 5% от пропускной способности. "При этом различий между субъектами малого и среднего предпринимательства и крупными компаниями не предусмотрено", - добавил он.

Опора России БАМ Транссиб Минтранс Андрей Белоусов Александр Калинин

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