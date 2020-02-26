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"Мегафон" договорился о связи 5G для российских абонентов в Румынии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - "Мегафон" договорился с оператором Orange о предоставлении российским абонентам услуг пятого поколения связи в роуминге, сообщает в среду газета "Ведомости".

Представитель компании рассказал, что первой страной, в которой россияне смогут пользоваться сетью 5G, станет Румыния. Выбор оператора Orange в "Мегафоне" объяснили его наилучшей технической подготовленностью в сравнении с конкурентами.

По подсчетам "Мегафона", за три последних месяца на долю стран Европы пришлось 52% международной передачи данных, а за весь 2019 год трафик в сетях зарубежных партнеров оператора вырос в 2,5 раза в сравнении с 2018 годом.По данным Telecom Daily, роумингом пользуется 72% россиян, выезжающих за рубеж, причем за год трафик в роуминге вырос на 35-40%.

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил "Ведомостям", что для "Мегафона" сотрудничество с Orange станет хорошим способом тестирования систем, хотя Румыния и не относится к числу наиболее популярных среди россиян стран. Между тем руководитель направления ЦК НТИ на базе "Сколтеха" по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов подчеркнул, что из-за высокой скорости работы в пятом поколении связи пользователи будут быстро исчерпывать роуминговые пакеты.

Сиволобов также рассказал, что, поскольку в России нет коммерческих сетей пятого поколения, на российском рынке мало представлены смартфоны с необходимым для таких сетей радиомодулем. По оценке "М.видео-Эльдорадо", в Москве в 2019 году было продано 2500 - 3000 смартфонов различных моделей с поддержкой 5G. Но, по данным "Связного", в 2019 году смартфоны с поддержкой пятого поколения связи не были представлены в российских официальных розничных сетях.

Мегафон

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