Вопрос о разрешении операторам связи использовать 5G снова отложен

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Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Выдача разрешения сотовым операторам использовать уже имеющиеся в их распоряжении частоты для развертывания сетей 5G (т. е. сделать их технологически нейтральными) снова отложена. Как пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) исключила этот вопрос из повестки ближайшего заседания.

Этот пункт исчез из повестки после согласительного совещания 2 марта, говорят источники издания, близкие к сотовым операторам или знакомые с материалами ГКРЧ. Два собеседника "Ведомостей" говорят, что заседание комиссии перенесли с 10 марта, возможно, на неделю.

Причиной переноса решения вопроса о технологической нейтральности частот источники издания называют возражения сразу нескольких ведомств. В их числе ФСБ и "Роскосмос", утверждает один из собеседников газеты. По его словам, государственные пользователи, оборудование которых работает на смежных частотах, опасаются, что 5G в диапазонах, перечисленных в решении ГКРЧ, будет создавать помехи их радиооборудованию, в том числе в системах космической связи.

ГКРЧ должна была дать разрешение операторам на использование диапазонов, в которых сейчас работает связь второго, третьего и четвертого поколений (2G, 3G, LTE) 10 марта. В проекте решения предлагалось разрешить операторам оказывать услуги 5G в диапазонах от 791–862 МГц до 2500–2690 МГц (на таких частотах, в частности, сейчас работают сети LTE). Упомянутый в документе диапазон 1710–1880 МГц используют сотовые сети GSM (2G) и LTE, а 1920–1980 МГц и 2110–2170 МГц – 3G и LTE.

5G позволяет абонентам использовать мобильный интернет на очень высокой скорости (до нескольких гигабит в секунду). Это до 100 раз быстрее, чем в нынешних сетях LTE. На базе 5G планируется создавать системы управления беспилотным транспортом, телемедицинские сервисы, системы комплексного управления городским хозяйством и другие. Сети связи пятого поколения уже работают в 24 странах, в том числе в США, Китае, Южной Корее, Великобритании.

Диапазон 3,4–3,8 ГГц, на который настроено популярное оборудование 5G, в России используется Минобороны и "Роскосмосом", говорил в 2019 году вице-премьер Максим Акимов. В августе прошлого года Совбез и президент Владимир Путин решили не выделять операторам частоты этого диапазона. ГКРЧ имеет право выделять эти частоты локально, для проведения тестов.

Представители "Роскосмоса" отказались от комментариев. Представители ФСБ и Минсвязи не ответили на запрос "Ведомостей".