Цена нефти WTI упала до минимума с декабря 2018 года

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть возобновили снижение в среду после падения более чем на 6% за предыдущие две сессии на сигналах быстрого распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) по данным на 12:20 по московскому времени подешевел в ходе торгов на $0,79 (1,58%) - до $49,11 за баррель. Ранее в ходе сессии цена опускалась до $48,99 за баррель, минимума с декабря 2018 года.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:20 составляет $54,03 за баррель, что на $0,92 (1,67%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Накануне американские службы здравоохранения, в том числе, Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC), предупредили, что опасаются распространения коронавируса в США и готовятся к возможной пандемии, хотя и не уверены в степени существующей угрозы.

По последним данным, в мире зафиксирован почти 81 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные во вторник, указали на рост запасов в США за неделю, завершившуюся 21 февраля, на 1,3 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, подскочили за неделю на 74 тыс. баррелей, дистиллятов - упали на 706 тыс. баррелей.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США по итогам прошлой недели будут обнародованы министерством энергетики в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют рост запасов нефти на 2,8 млн баррелей, а также снижения резервов бензина и дистиллятов соответственно на 1,9 млн и 900 тыс. баррелей.