Норникель объявит финальные дивиденды за 2019 год в мае

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - "Норильский никель" объявит финальные дивиденды за 2019 год в мае, следует из презентации компании.

Выплаты произойдут в июле.

По действующей дивидендной формуле "Норникеля" при net debt/EBITDA менее 1,8x компания распределяет среди акционеров 60% EBITDA.

Net debt/EBITDA к концу прошлого года снизилась до 0,9x, а очищенный показатель для цели расчета дивидендов - до 0,6x.

EBITDA "Норникеля" в 2019 году составила $7,923 млрд. "Норникель" уже выплачивал промежуточные дивиденды за полугодие и девять месяцев прошлого года.

"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет около 34% акций "Норникеля". "РусАл" контролирует 27,8%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова - 4,2% акций.