Из "Норникеля" уйдут два старших вице-президента

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Из "Норникеля" уйдет старшие вице-президенты Сергей Батехин и Лариса Зелькова, сообщила компания.

Батехин переходит в холдинговую компанию "Интеррос" для развития цифровых проектов, Зелькова сосредоточится на проектах в области благотворительности.

Батехин руководил блоком сбыта, ресурсного обеспечения и инновационного развития, Зелькова - блоком кадровой, социальной политики и связями с общественностью.

Теперь их функции перераспределены.

На позицию старшего вице-президента - руководителя блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения назначен Сергей Дубовицкий.

Должность старшего вице-президента - руководителя блока коммерции, развития бизнеса, отношений с инвесторами и связей с общественностью займет Алексей Башкиров из "Интерроса", член совета директоров "Норникеля" и председатель комитета по бюджету.