ВТБ раскритиковал идею ЦБ о доплате крупными банками за системную значимость

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ не поддерживает предложенный Центробанком подход к дифференциации надбавок для системно значимых кредитных организаций (СЗКО), которые увеличат нагрузку на капитал для двух крупнейших банков РФ. Об этом заявил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе телефонной конференции с аналитиками.

ЦБ в январе опубликовал консультативный доклад, посвященный системно значимым кредитным организациям и подходам к их регулированию. Банк России, в частности, хочет дифференцировать надбавку к достаточности капитала, которую должны выполнять СЗКО (сейчас одна едина для всех 11 банков из списка СЗКО и составляет 1% от взвешенных по риску активов). Регулятор планирует установить диапазон надбавок на уровне 1-3,5%. Исходя из предварительных расчетов ЦБ, повышение надбавки за системную значимость грозит только двум банкам: для одного банка надбавка может вырасти до 2,5% с нынешнего значения 1%, для другого - до 1,5%.

"Мы собираемся, по сути, критиковать это предложение. По методологии, предложенной в этом докладе, предполагается, что вместо единой для всех системно значимых банков надбавки в 1% для Сбербанка эта надбавка увеличится с 1% до 2,5%, для ВТБ - с 1% до 1,5%. Мы, наверное, не будем возражать против дифференцированности этих надбавок. Действительно, "Базель III" допускает это в национальном регулировании. Но объект критики - калибровка верхнего уровня этих надбавок. На основании публичной информации Базельского комитета значения надбавок для Сбербанка 2,5% и для ВТБ 1,5%, несмотря на то, что они не являются глобальными СЗКО, будут выводить эти два кредитных института, по сути, в лигу глобальных СЗКО, а мы таковыми не являемся и проходим все тесты только на локальную системную значимость", - сказал Пьянов.

"Базель III" - третья часть соглашения Базельского комитета по банковскому надзору. Документ содержит новые методические рекомендации в области банковского регулирования, утвержденные в 2010-2011 годах. Третья часть Базельского соглашения была разработана, чтобы повысить качество управления рисками в банковском деле и укрепить мировую финансовую систему после финансового кризиса в конце 2000-х годов. Представители органов банковского надзора и центральных банков 27 стран мира учли тогда недостатки, обнаруженные в финансовом регулировании, и решили усилить требования к капиталу банка. "Базель III" ввел новые нормативные требования по ликвидности.

"По декабрьскому отчету Базельского комитета только один банк в мире, это крупнейший банк США JP Morgan, имеет надбавку за глобальную системную значимость в 2,5%. То есть Сбербанк, имея в десятки раз меньший размер и меньшую сложность, попадет в категорию самого глобального СЗКО в мире. ВТБ с надбавкой в 1,5%, по сути, попадет в не менее уважаемую группу Bank of America, BNP Paribas, Deutsche Bank. Поэтому первый пункт возражения - дифференциация возможна, но нужна правильная калибровка верхнего уровня, и, возможно, дифференциацию нужно производить снижением от текущего уровня надбавки 1%", - добавил топ-менеджер банка.

Кроме того, по словам Пьянова, и без надбавок за системную значимость регулирование в России по объективным с точки зрения достаточности капитала является самым консервативным в мире. Дополнительное ужесточение регулирования будет ограничивать рост банковского сектора, чей потенциал по доле ВВП еще не выбран, в особенности с учетом национальных проектов и послания Федеральному собранию, заявил Пьянов.

ВТБ собирается в рамках общественных консультаций донести свою позицию до ЦБ. "Мы надеемся повлиять на итоговое решение о внедрении либо о параметрах внедрения этого дифференцированного регулирования для системно значимых кредитных организаций", - отметил он.

Банк России также предлагал обязать все системно значимые банки использовать при расчете достаточности капитала подход, основанный на внутренних рейтингах (ПВР), и установить 5-летний переходный период внедрения IRB-подхода. По этому пункту у ВТБ нет возражений.

"Мы имеем внутри организации недавно стартовавший проект по переходу на ПВР. Мы понимаем, что это очень трудоемкий и долгий процесс. Потенциальные позитивные эффекты мы предполагаем только самое ранее в 2022 году. Мы будем двигаться к ПВР, но, к сожалению, это средняя, а не краткосрочная перспектива в области управления капиталом", - сказал Пьянов.