Сбербанк вслед за ВТБ выступил против повышения нагрузки на системно значимые банки

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк России против дальнейшего повышения нагрузки на системно значимые кредитные организации (СЗКО) в виде надбавок к капиталу, ведет переговоры с ЦБ РФ. Об этом сообщил зампред правления, финдиректор Сбербанка Александр Морозов в ходе телефонной конференции в четверг.

"Решение пока не принято, мы все еще в плотных переговорах с российским Центральным банком. Вчера такая же тема, такие же вопросы обсуждались на телефонной конференции другого системно значимого банка - ВТБ. У нас такая же позиция. Мы считаем, что сейчас мы не имеем хорошего базиса для дальнейшего роста нагрузки для системно значимых банков. И мы верим, что наша объединенная позиция (с ВТБ - ИФ) будет учтена российским Центральным банком", - сказал Морозов.

По его словам, у Сбербанка "достаточно много аргументов по данной позиции", но банк хотел бы этот диалог вести с ЦБ. "Мы находимся в процессе разговора. На сегодняшний день регулирование со стороны Центрального банка уровня достаточности капитала как по размеру требований к достаточности капитала, так и по, собственно говоря, риск-весам, которые применяет Центральный банк к разного рода активам, является самым жестким, самым строгим регулированием в мире", - сказал финдиректор Сбербанка.

По его оценке, введение дальнейших ужесточений "требует очень осторожного внимательного рассмотрения".

"Свои предложения мы подготовили и отправили в Центральный банк. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что инициативы, которые были выдвинуты со стороны Центрального банка, были выдвинуты в порядке обсуждения, и на сегодняшний день это обсуждение профессиональное идет, решений пока принято не было", - сказал Морозов.

Ранее готовящиеся ужесточения в регулировании раскритиковал ВТБ. Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в среду заявил, что на основании публичной информации Базельского комитета значения надбавок для Сбербанка 2,5% и для ВТБ 1,5%, несмотря на то, что они не являются глобальными СЗКО, будут выводить эти два кредитных института, по сути, в лигу глобальных СЗКО. В частности, по словам Пьянова, надбавка для Сбербанка будет равна надбавке для крупнейшего банка США - JP Morgan.

ЦБ РФ в январе опубликовал консультативный доклад, посвященный системно значимым кредитным организациям и подходам к их регулированию. Банк России, в частности, хочет дифференцировать надбавку к достаточности капитала, которую должны выполнять СЗКО (сейчас она едина для всех 11 банков из списка СЗКО и составляет 1% от взвешенных по риску активов). Регулятор планирует установить диапазон надбавок на уровне 1-3,5%. Исходя из предварительных расчетов ЦБ, повышение надбавки за системную значимость грозит только двум банкам: для одного банка надбавка может вырасти до 2,5% с нынешнего значения 1%, для другого - до 1,5%.