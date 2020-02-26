Рынок акций в среду отскочил выше 3000п по индексу МосБиржи

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду обновил минимумы индексов с начала декабря на фоне общемирового отката из-за опасений распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая, после чего отскочил вверх вместе с фондовой Америкой; индекс МосБиржи поднялся в район 3020 пунктов за счет роста "тяжелых" бумаг Сбербанка и "ЛУКОЙЛа".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3017,42 пункта (+0,5%, днем индикатор падал ниже 2960 пунктов), индекс РТС - 1461,22 пункта (+1%); динамика цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 2,3%.

Доллар просел до 65,07 рубля (-0,32 рубля).

В среду стало известно, что президент США Дональд Трамп продлил на год действие указов, предусматривающих ряд санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Эти санкции против РФ были введены администрацией президента Барака Обамы в 2014 году. Первые санкции вступили в силу 6 марта 2014 года, позже - 16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года - санкции расширялись. С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.

Лидерами роста выступили акции Сбербанка (+2,3%), "РусАла" (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (+1,5%), "Россетей" (+1,3% и +1,4% "префы"), "Магнита" (+0,7%), "Мечела" (+0,7%).

Выросли также акции "Норникеля" (+1,3%) после публикации отчета ГМК за 2019 год по МСФО и прогнозов компании. EBITDA "Норникеля" в 2019 году составила $7,923 млрд, что на 27% выше уровня 2018 года. Консенсус-прогноз по этому показателю, составленный на основе опроса аналитиков 7 инвестбанков, составлял $7,918 млрд. По прогнозам ГМК, дефицит на рынке палладия в 2020 году составит 900 тыс. унций, тогда как ранее прогнозировалось 500 тыс. унций.

Подешевели акции "Распадской" (-2%), "Сургутнефтегаза" (-1,8%), ПАО "Полюс" (-1,5%), "АЛРОСА" (-1,5%), "Аэрофлота" (-1,4%), "РусГидро" (-1,2%), "Башнефти" (-1,1%), "Ростелекома" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,7%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже в среду выросли акции ПАО "Арсагера" (+17,6%), ПАО "Кузбасская топливная компания" (+7,7%), "МОЭСК" (+3,3%), "ЮТэйр" (+2,9%), "ОГК-2" (+2,4%), "Юнипро" (+2,3%), ПАО "Казаньоргсинтез" (+2,2%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (+2%).

Акции "Трубной металлургической компании" поддержали новости, что компания может выплатить дивиденды по итогам 2019 года. Ранее вице-президент ТМК Владимир Шматович говорил "Интерфаксу", что в рамках пересмотра стратегии после продажи североамериканского дивизиона IPSCO ТМК планируется также рассмотреть вопрос дивидендной политики и сделать ее "более предсказуемой", отказавшись от привязки к чистой прибыли. Пока выплата дивидендов привязана к чистой прибыли ТМК по МСФО (не менее 25% от чистой прибыли).

По итогам 2018 года компания не выплачивала дивиденды - ТМК завершила 2018 год с чистым убытком в $157 тыс. Дивиденды ТМК за I квартал 2019 года составили 2,55 руб. на акцию.

Подешевели в среду акции "ТГК-2" (-6,4%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (-5,5%), акции ПАО "Электроцинк" (-4,7%), "префы" "Варьеганнефтегаза" (-4,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 107,096 млрд рублей - максимум с апреля 2018 года (из них 16,724 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В США индексы во вторник упали на 2,8-3,2% на опасениях быстрого распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая - появились свидетельства быстрого распространения заболевания в Южной Корее, а также в Италии.

Американские службы здравоохранения, в том числе Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC), предупредили, что опасаются распространения коронавируса в США и готовятся к возможной пандемии, хотя и не уверены в степени существующей угрозы.

В среду на новостях о росте числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая падение фондовых индексов продолжилось в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite потерял также 0,8%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,7%).

Количество новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019 во вторник, 25 февраля, впервые оказалось больше вне границ КНР, нежели на территории Китая, заявил в среду в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Фондовая Европа после дневного снижения начала к вечеру в среду корректироваться (индексы FTSE, CAC 40, DAX вышли в "плюс" на 0,1-0,2%), растет Америка (индекс S&P 500 прибавляет 1,5%).

Пессимизм разбавила неплохая статистика из США, где продажи новостроек в январе выросли на 7,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 764 тыс. в пересчете на годовые темпы - максимум с июля 2007 года.

Кроме того, вышедшая вечером в среду статистика Минэнерго США оказалась позитивной для нефти: ее запасы на прошлой неделе выросли всего на 0,452 млн баррелей при прогнозах роста на 2,6-2,8 млн баррелей, а резервы бензина и дистиллятов сократились сильнее ожиданий.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $54,48 за баррель (+0,4% и -2,4% накануне), апрельская цена WTI - $50,29 за баррель (+0,8% и -3% во вторник).

Опасения, связанные с тем, что эпидемия коронавируса приведет к серьезному падению глобального спроса на нефть, оказывали давление на рынок с начала текущего года. Однако за последние дни это давление усилилось, поскольку стало понятно, что эпидемия вышла за пределы КНР и может привести к более серьезным, чем ожидалось, последствиям для мировой экономики.

При этом страны ОПЕК+ не спешат дополнительно ограничивать добычу. Во вторник министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что ОПЕК еще не приняла решения о продлении или модификации текущего соглашения ОПЕК+ ввиду ситуации со вспышкой коронавируса.