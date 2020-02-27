Рубль умеренно снизился к доллару и евро на сохраняющихся страхах перед коронавирусом

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно подросли на Московской бирже в четверг утром; рубль снизился к бивалютной корзине на фоне сохраняющихся опасений ускорения распространения коронавируса за пределы Китая, а также продолжающегося падения нефтяных цен.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,64-65,72 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,6725 руб./$1 (+20,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 71,64 руб./EUR1 (+36,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 27,5 копейки к уровню закрытия среды, 26 февраля, до 68,36 рубля.

Доллар при этом оказался на 15,48 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 39,61 копейки выше официального курса. По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов четверга вслед за большинством валют emerging markets, дешевеющих на опасениях относительно распространения коронавируса за пределами Китая, а также из-за продолжающегося падения нефтяных цен.

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 29 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 433 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. С декабря 2019 года число жертв коронавируса составило 2,744 тыс. человек, зарегистрировано 78,497 тыс. случаев заболевания.

На утро 27 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом достигло 3530, увеличившись за сутки на 627 выявленных случаев заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в четверг продолжают снижаться после того, как днем ранее они завершили торги на минимальных отметках за последние 13 месяцев. На рынке сохраняются опасения, что распространение COVID-19 будет оказывать негативное влияние на глобальную экономику, а, следовательно, и на спрос на нефть в мире.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по Москве подешевели на 1,38% - до $52,69 за баррель. В среду, 26 февраля, их цена опустилась на 2,77%, составив на закрытие $53,43 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром снижаются на 1,48% - до $48,01 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на 2,34%, завершив день на отметке $48,73 за баррель - на минимуме с 7 января прошлого года.