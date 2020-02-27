Число заразившихся COVID-19 вне материкового Китая превысило 3,5 тысячи

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - На утро 27 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 3530, увеличившись за сутки на 627 выявленных случаев заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, число жертв коронавируса выросло за сутки с 49 до 57 человек: 19 человек скончались в Иране, 13 - в Южной Корее, 12 - в Италии, семь - на территории Японии (из них четверо - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), два - в Гонконге, два - во Франции, по одному случаю летального исхода зафиксированы на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных - 1595 - выявлено в Южной Корее, на территории Японии - 862, из них более 690 приходится на пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

В Италии издание насчитало 374 больных, Иране - 139, Сингапуре - 93, в Гонконге - 91, США - 60, Таиланде - 40, в Бахрейне - 33, на Тайване - 31, в Австралии - 23, Малайзии - 22, Германии, Франции и Кувейте - по 18, Вьетнаме - 16, ОАЭ и Великобритании - по 13, Макао и Канаде - по десять.

Менее десяти случаев заболевания зафиксировано в Испании, Ираке, на Филиппинах, в Хорватии, Индии, Австрии, Кувейте, Финляндии, Израиле, Омане, России, Пакистане, Афганистане, Алжире, Бельгии, Камбодже, Швеции, Бразилии, Египте, Финляндии, Израиле, Грузии, Греции, Северной Македонии, Норвегии, Ливане, Непале, Шри-Ланке, Швеции, Хорватии, Румынии и Швейцарии.

В Китае за истекшие сутки заболели почти на 200 человек меньше (433), чем в остальном мире. Также в стране зарегистрировано 29 смертей от коронавируса. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 2744 человек, заболевших - 78497. Из больниц выписали уже почти 32,5 тысячи человек.