Поиск

Число заразившихся COVID-19 вне материкового Китая превысило 3,5 тысячи

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - На утро 27 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 3530, увеличившись за сутки на 627 выявленных случаев заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Новый коронавирус в Китае

По ее данным, число жертв коронавируса выросло за сутки с 49 до 57 человек: 19 человек скончались в Иране, 13 - в Южной Корее, 12 - в Италии, семь - на территории Японии (из них четверо - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), два - в Гонконге, два - во Франции, по одному случаю летального исхода зафиксированы на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных - 1595 - выявлено в Южной Корее, на территории Японии - 862, из них более 690 приходится на пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

В Италии издание насчитало 374 больных, Иране - 139, Сингапуре - 93, в Гонконге - 91, США - 60, Таиланде - 40, в Бахрейне - 33, на Тайване - 31, в Австралии - 23, Малайзии - 22, Германии, Франции и Кувейте - по 18, Вьетнаме - 16, ОАЭ и Великобритании - по 13, Макао и Канаде - по десять.

Менее десяти случаев заболевания зафиксировано в Испании, Ираке, на Филиппинах, в Хорватии, Индии, Австрии, Кувейте, Финляндии, Израиле, Омане, России, Пакистане, Афганистане, Алжире, Бельгии, Камбодже, Швеции, Бразилии, Египте, Финляндии, Израиле, Грузии, Греции, Северной Македонии, Норвегии, Ливане, Непале, Шри-Ланке, Швеции, Хорватии, Румынии и Швейцарии.

В Китае за истекшие сутки заболели почти на 200 человек меньше (433), чем в остальном мире. Также в стране зарегистрировано 29 смертей от коронавируса. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 2744 человек, заболевших - 78497. Из больниц выписали уже почти 32,5 тысячи человек.

Хроника 09 января – 27 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Италия Южная Корея Япония

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 27 февраля

Помпео напомнил о возвращении Крыма Украине как условии снятия санкций с РФ

Помпео напомнил о возвращении Крыма Украине как условии снятия санкций с РФ

Россия призвала США срочно оказать медпомощь летчику Ярошенко

Новый коронавирус в Китае

Почти 30 смертей от коронавируса зафиксировано в Китае за сутки

Почти 30 смертей от коронавируса зафиксировано в Китае за сутки
Новый коронавирус в Китае

Число заразившихся COVID-19 в Южной Корее превысило 1,5 тысячи человек

Штаб Трампа подал в суд на NYT за статью о российском вмешательстве

Штаб Трампа подал в суд на NYT за статью о российском вмешательстве

СМИ сообщили о гибели семи человек при стрельбе на пивоваренном заводе в США

Новый коронавирус в Китае

В Грузии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

В Грузии подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Новый коронавирус в Китае

Итальянский лайнер не пустили в карибские порты из-за угрозы коронавируса

Новый коронавирус в Китае

Страны Европы усиливают меры по сдерживанию коронавируса

Страны Европы усиливают меры по сдерживанию коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');