Сбербанк сохранил прогнозы по финансовым показателям на 2020 год

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк России оставил без изменения прогнозы по своим финансовым показателям в 2020 году, следует из материалов банка к отчету по МСФО за 2019 год.

Предыдущие прогнозные показатели были обнародованы в декабре 2019 года.

Сбербанк по-прежнему планирует нарастить кредиты юрлицам на уровне "немного ниже сектора", по которому планируется рост 6-8%. Объем кредитов физлицам банк предполагает увеличить "в соответствии с сектором" - на 12-14%.

Также Сбербанк рассчитывает, как и весь банковский сектор, нарастить в 2020 году корпоративные депозиты на 8-10% и розничные - на 5-7%.

Сбербанк в 2019 году нарастил розничный кредитный портфель по МСФО на 16,8% - до 7 трлн 884 млрд рублей, сократил корпоративный портфель на 3,2% - до 13 трлн 865,4 млрд рублей, сообщалось ранее в четверг. Банк в прошлом году нарастил средства физических лиц на 5,3% - до 14 трлн 209,6 млрд рублей, юрлиц - сократил на 0,5%, до 7 трлн 364,8 млрд рублей.

Банк также сохранил прогноз по чистой марже в 2020 году в диапазоне 5,1-5,3% (в 2019 году -5,16%).

Рост чистых комиссионных доходов по-прежнему ожидается на величину от 10%, стоимость риска - в диапазоне 100-110 базисных пунктов, рентабельность капитала - выше 20% (в 2019 году - 20,5%).

Сохранен также прогноз по достаточности базового капитала по Базелю III - 14%.

В своих обновляемых прогнозах банк традиционно не указывает целевой показатель по чистой прибыли. Однако стратегия Сбербанка предусматривает, что в 2020 году банк получит чистую прибыль в 1 трлн рублей.

В декабре 2019 года зампред правления, финдиректор Сбербанка Александр Морозов заявил, что Сбербанк России рассчитывает быть "где-то близко" к своему прогнозу по прибыли в 1 трлн руб. в 2020 году.