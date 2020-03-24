Сбербанк пересмотрит прогнозы на 2020 год из-за COVID-19 и падения нефтяных цен

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк России пересматривает свои макроэкономические прогнозы в связи с неопределенностью на глобальных рынках на фоне пандемии коронавируса и падения нефтяных цен, говорится в годовом отчете кредитной организации.

Также Сбербанк позднее планирует обнародовать прогноз по своим финансовым показателям. "На момент публикации данного годового отчета, в связи с возросшим уровнем неопределенности на глобальных рынках на фоне эпидемии коронавируса и резкого снижения нефтяных цен, группа проводит пересмотр перспектив роста мирового ВВП, прогнозов развития российской экономики и анализирует различные сценарии развития", - отмечается в отчете.

В связи с этим Сбербанк пока воздержится от прогноза ключевых экономических и финансовых показателей на 2020 год в настоящий момент, он планирует опубликовать их "по мере появления большей ясности как в глобальном масштабе, так и в реалиях российской экономики", говорится в документе.

Как правило, Сбербанк не дает прогноз по своей годовой чистой прибыли, но прогнозирует другие финансовые показатели банка, а также некоторые российские экономические индикаторы.

Последний прогноз Сбербанка

Последний прогноз банк раскрывал в конце февраля после раскрытия отчета по МСФО за 2019 год. Тогда Сбербанк понизил прогноз по инфляции в РФ на 2020 год до 3,4% с 3,7%, прогнозировавшихся в декабре 2019 года. Банк также пересмотрел ожидания по ключевой ставке ЦБ на конец 2020 года: прогнозирует ее на уровне 5,50% вместо 6,0% (декабрьский прогноз). Прогноз по росту ВВП РФ Сбербанк не менял: по состоянию на февраль банк ожидал этот показатель в 2020 году на уровне 1,7%.

Банк немного понизил прогноз по цене на нефть на 2020 год - до $59 за баррель с $62 за баррель. Кроме того, в феврале кредитная организация уточнила прогноз по курсу рубля к доллару США на 2020 год с 64,5 руб./долл. до 63,8 руб./долл.

В конце февраля Сбербанк оставил без изменения прогнозы по своим финансовым собственным показателям в 2020 году. Предыдущие прогнозные показатели были обнародованы в декабре 2019 года.

Финансовый конгломерат по состоянию на февраль планировал нарастить кредиты юрлицам на уровне "немного ниже сектора", по которому планируется рост 6-8%. Объем кредитов физлицам банк предполагал увеличить "в соответствии с сектором" - на 12-14%.

Также Сбербанк рассчитывал, как и весь банковский сектор, нарастить в 2020 году корпоративные депозиты на 8-10% и розничные - на 5-7%.