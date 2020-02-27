Пенсионный фонд Норвегии заработал рекордную сумму благодаря ралли на фондовых рынках

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Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, в 2019 году заработал рекордную сумму благодаря ралли на фондовых рынках.

Как сообщается в отчетности фонда, доход составил 1,692 трлн норвежских крон ($180 млрд), или 19,9%. В номинальном выражении показатель был максимальным, в процентном - вторым по величине за время существования фонда (рекорд был зафиксирован в 1998 году).

По итогам 2018 года фонд потерял 485 млрд крон, причем убыток был отмечен впервые за семь лет. За последние десять лет среднегодовой доход от инвестиций фонда составляет 7,8%, с учетом расходов на управление и инфляции - 6%.

Инвестиции в акции в 2019 году принесли доход в 26%, в инструменты с фиксированной доходностью - 7,6%, в недвижимость - 7,6%. На конец прошлого года вложения фонда в акции составляли 70,8% его инвестпортфеля, в облигации - 26,5%, в недвижимость - 2,7%.

"2019 год был очень хорошим годом для фонда. Рыночная стоимость увеличилась на 1,832 млрд крон - до 10,088 млрд крон на конец года. Это самое значительное годовое повышение в истории фонда", - заявил глава Банка Норвегии Эйстейн Ульсен.

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. За его управление отвечает подразделение норвежского центробанка Norges Bank Investment Management (NBIM). На мировых рынках госфонд работает через структуру Government Pension Fund Global. Фонд инвестирует преимущественно за пределами страны, чтобы не подстегивать инфляцию в Норвегии.

В 2019 году правительство Норвегии внесло в Нефтяной фонд 18 млрд крон. Общая стоимость активов норвежского госфонда на 27 февраля 2020 года составляет около 10,39 трлн крон ($1,1 трлн). Ему принадлежат 1,5% всех акций в мире, он владеет долями в более чем 9 тыс. компаний. Самую значительную долю в портфеле занимают бумаги Apple, Microsoft, Alphabet (холдинговая компания Google), Nestle и Amazon.com.