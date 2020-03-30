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Правительство получит право увеличить продажи ценностей из Госфонда до конца года

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Правительство может получить право в 2020 году увеличить объем продаж драгоценных металлов и камней из Госфонда по сравнению с той, что заложена в бюджет, не внося поправки в бюджет. Об этом говорится в законопроекте, который Госдума рассмотрит 31 марта во втором чтении.

Экономический кризис

Все это делается для финансирования дефицита бюджета, который может возникнуть на фоне борьбы с коронавирусом и попыток смягчить последствия эпидемии.

Пока закон о бюджете предусматривает продажу драгметаллов и камней из Госфонда в 2020 году на сумму до 6,5 млрд рублей, закупки - до 10,5 млрд рублей.

В последние годы Гохран в основном продавал из Госфонда алмазы, а закупал золото. Структура продаж и закупок в 2020 году не раскрывалась.

Госфонд правительство Госдума Гохран

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