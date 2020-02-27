У ВТБ второй раз за месяц произошел сбой в работе онлайн-банка

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Клиенты ВТБ второй раз за месяц испытывают проблемы при входе в систему "ВТБ-Онлайн". У ряда клиентов зафиксированы ошибки при проведении операций по картам.

В частности, ограничен вход в мобильное приложение и интернет-версию сервиса "ВТБ-Онлайн", сообщили "Интерфаксу" в колл-центре банка.

"Ведутся технические работы. Мы ждем информации об устранении (проблемы)", - заявил сотрудник колл-центра.

В колл-центре также сообщили, что могут наблюдаться ошибки при проведении операций по картам.

"Специалисты банка работают над восстановлением системы. Ситуация будет урегулирована в ближайшее время. Приносим нашим клиентам искренние извинения за доставленные неудобства", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

В начале февраля пользователи мобильного банка ВТБ также не могли войти в систему "ВТБ-Онлайн". Приложение выдавало ошибку, связанную с получением данных. Банк впоследствии заявлял, что восстановил работу системы.