Акции "Сургутнефтегаза" обвалились на 10%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Падение российских акций к вечеру четверга ускорилось на фоне дешевеющей нефти, индекс РТС обвалился к уровням конца октября прошлого года.

Лидерами отката выступают акции "Сургутнефтегаза" (-10% и -4,4% "префы"), "Мечела" (-8,2%), "Аэрофлота" (-6,6%), "Россетей" (-5,9%), "ФСК ЕЭС" (-5,6%), "РусГидро" (-4,7%) и "Распадской" (-4,4%).

К 16:12 индекс МосБиржи упал до 2930,97 пункта (-2,9%), индекс РТС - до 1404,25 пункта (-3,9%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 10%.

Доллар поднялся до 65,77 рубля (+0,3 рубля). Нефть Brent подешевела до $51,27 за баррель (-2,9%).