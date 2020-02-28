Российские биржевые индексы упали на 4,1-4,7% на открытии торгов

Российский рынок последовал за обвалом мировых площадок и котировок нефти

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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Торги пятницы на российском рынке акций открылись продолжением обвального падения котировок большинства голубых фишек на фоне резкого отката мировых площадок и нефти на опасениях замедления глобальной экономики из-за короновируса.

К 10:01 индекс МосБиржи упал на 4,7%, до 2780,09 пункта, индекс РТС упал на 4,1%, до 1329,32 пункта. Цены основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 8,3%.

Доллар подорожал на 96 копеек до 66,97 рубля.

Подешевели акции "Мечела" (-8,3%), "Татнефти" (-6%), "Распадской" (-5,9%), "ЛУКОЙЛа" (-5,9%), "Интер РАО" (-5,9%), АФК "Система" (-5,5%), "Магнита" (-5,5%), "Россетей" (-5,5%), "НОВАТЭКа" (-5,2%), "Северстали" (-5,1%), "Сургутнефтегаза" (-5% и -2,3% "префы"), "РусГидро" (-4,8%), "Аэрофлота" (-4,8%), "ФСК ЕЭС" (-4,7%), ВТБ (-4,3%), "Газпрома" (-4,2%), "Норникеля" (-4,1%).

В США в четверг индексы обвалились на 4,4-4,6%, доведя откат с рекордных максимумов до 10%. Скорость падения индикаторов оказалась неожиданной для многих трейдеров, пишет MarketWatch. Для индекса Dow Industrial Average снижение более чем на 10% с рекордного максимума стало самым быстрым с февраля 2018 года, когда он вошел в фазу коррекции в результате падения на протяжении девяти торговых сессий.

Все три индекса могут завершить неделю наибольшим снижением со времен финансового кризиса 2008 года.

Опасения инвесторов вызывает быстрое распространение коронавируса COVID-19 за пределами Китая. На утро 28 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 4441, сообщила гонконгская газета South China Morning Post. По ее данным, общее число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило 83 т000. На утро пятницы коронавирус зафиксирован в 46 странах мира, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Северной Калифорнии был подтвержден случай заражения человека, который не ездил в регионы, где была зафиксирована вспышка вируса, и не контактировал с кем-либо, кто посещал эпицентры распространения заболевания.

Как прогнозирует Goldman Sachs, прибыль американских компаний в 2020 году не вырастет.

Следом падает в пятницу фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на 3,7%, гонконгский Hang Seng снижается на 2,9%, китайский Shanghai Composite теряет 3,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 1,4%) на фоне распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая.

Премьер министр Японии Синдзо Абэ заявил в пятницу о готовности в случае необходимости принять меры поддержки экономики. "Если ситуация изменится, мы гарантируем принятие необходимых мер, чтобы вирус не оказал понижательного воздействия на экономику Японии", - цитируют его англоязычные СМИ. Власти Японии приняли решение о закрытии школ до конца весенних каникул, который приходится на начало апреля.

Тем временем розничные продажи в Японии в январе сократились на 0,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Таким образом, они продемонстрировали снижение четвертый месяц подряд.

Нефть утром в пятницу также продолжает дешеветь, обновляя минимумы более чем за 13 месяцев; цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии российского рынка акций в четверг. К 10:01 майские фьючерсы на Brent дешевели на 2,8%, до $50,31, после падения на 2,1% в четверг. Апрельские фьючерсы на WTI к этому же моменту дешевели на 2,9%, до $45,72 за баррель (-3,4% в четверг).

Оба сорта зафиксировали снижение по итогам пяти торгов подряд. Падение с начала этой недели, которое составляет 13-14%, является максимальным с 2011 года.