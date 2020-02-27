Мосбиржа планирует запустить вечерние торги на рынке акций в конце мая

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Московская биржа планирует в конце мая 2020 года запустить вечерние торги на рынке акций, говорится в сообщении организатора торгов.

Торги будут проводиться с 19:00 до 23:50 по Москве. Сейчас торговать долевыми бумагами можно с 10:00 до 18:45. Таким образом, период торговли акциями увеличится с 8 часов 45 минут до 13 часов 50 минут в сутки.

Мосбиржа 2 марта начнет тестирование вечерней сессии. На начальном этапе вечерних торгов будут доступны 25 наиболее ликвидных акций из состава индекса МосБиржи. До конца года в список торгуемых инструментов войдут все акции из индекса (39 позиций).

В вечернее время торги будут проводиться в основном режиме Т+2, будут доступны переговорные сделки с центральным контрагентом и режим неполных лотов. Операции репо в период вечерней сессии проводиться не будут.

"Вечерняя сессия повысит доступность российского финансового рынка для всех групп инвесторов и предоставит дополнительные возможности для реализации торговых стратегий, включая хеджирование и арбитраж со срочным и валютным рынками, а также с международными площадками", - отмечается в сообщении биржи.