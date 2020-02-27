Мосбиржа запустит утренние торги на валютном и срочном рынках в 2021 году

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Московская биржа планирует запустить утренние торги на валютном и срочном рынках в 2021 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе биржи.

"Принципиальное решение принято, планируем запустить утренние торги на валютном и срочном рынках в 2021 году. Точное время торгов и итоговую конфигурацию еще обсуждаем с участниками рынка", - сообщил представитель компании.

Мосбиржа возобновила обсуждение возможности расширения времени торгов на рынках биржи в июле 2019 года в рамках пользовательских комитетов. Как сообщили тогда "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга, на срочном и валютном рынке обсуждалась возможность организации утренней торговой сессии (с 03:00 до 10:00 по Москве) для основных инструментов обоих рынков.

Позже управляющий директор биржи по фондовому рынку Анна Кузнецова говорила агентству, что также обсуждаются варианты времени торгов начиная с 2:00 или с 3:00 - 4:00 и до 7:00 по московскому времени.

Сейчас торги на валютном и срочном рынках Мосбиржи проходят с 10:00 до 23:50 по Москве.

Ранее в четверг биржа сообщила, что планирует в конце мая 2020 года запустить вечерние торги на рынке акций - с 19:00 до 23:50 по столичному времени.