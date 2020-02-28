Падение цен на нефть сократилось после рекордного обвала

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Падение цен на нефть эталонных марок сократилось в ходе торгов в пятницу.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:37 по Москве подешевели на $1,14 (на 2,2%) - до $50,59 за баррель. В ходе торгов их цена впервые с декабря 2018 года опустилась ниже $50 на сохраняющихся тревогах в связи с распространением коронавируса.

Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются на $1,37 (на 2,91%) - до $45,72 за баррель. Их стоимость падала более чем на 4% в ходе торгов в пятницу. Недельное падение цены WTI может стать максимальным с декабря 2008 года, отмечает Bloomberg.

Страны ОПЕК+, которые проведут очередную встречу 5-6 марта, демонстрируют "вновь появившуюся готовность" к достижению на следующей неделе соглашения, которое позволит стабилизировать нефтяной рынок, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

В начале февраля технический комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с по сравнению с октябрем 2018 года, которая заканчивается в марте, на весь год, при этом углубить эти сокращения на 600 тыс. б/с на второй квартал текущего года.

Саудовская Аравия настаивает на дополнительном сокращении добычи на 1 млн б/с, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. По информации газеты, Эр-Рияд предлагает разделить сокращению между четырьмя странами: Кувейтом, ОАЭ, Россией и Саудовской Аравией.

Тем временем аналитики банка UBS Уэйн Гордон и Джованни Стауново прогнозируют рост цены Brent до $64 за баррель во второй половине 2020 года в связи с замедлением роста добычи в США и возможным увеличением сокращения добычи ОПЕК+.

"Все взгляды сейчас прикованы к мартовской встрече стран ОПЕК+, которые, как ожидается, увеличат снижение добычи", - отметили они.