Нефть завершает февраль падением более чем на 10%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть падают в пятницу шестую сессию подряд, завершая февраль снижением на растущих опасениях насчет сокращения глобального спроса в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.

"Я никогда не видел столь серьезной неопределенности на нефтяном рынке", - отмечает глава Facts Global Energy Ферейдан Фешараки.

"В буквальном смысле нас, возможно, ждет потеря глобального спроса на нефть в объеме нескольких миллионов баррелей в сутки на несколько месяцев", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Сложившаяся ситуация усиливает давление на страны ОПЕК+, которые готовятся провести очередное заседание на следующей неделе для обсуждения возможности дальнейшего сокращения добычи, пишет MarketWatch.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 по московскому времени в пятницу составила $50,33 за баррель, что на $1,85 (3,55%) ниже уровня предыдущей сессии. Срок действия апрельских контрактов истекает в пятницу. За минувшую неделю они подешевели на 14%, а за месяц - почти на 11%.

Более активно торгующиеся майские фьючерсы на Brent подешевели на $2,43 (4,7%) - до $49,3 за баррель, что является минимумом с июля 2017 года.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упали в цене к этому времени на $2,88 (6,12%) - до $44,21 за баррель. За эту неделю контракты подешевели на 16%, за месяц - на 13%.

"Все остатки оптимизма связаны с ожиданиями новых действий от государств ОПЕК+ на предстоящем заседании, - отмечает старший аналитик по сырьевому сектору Schneider Electric Роберт Фрейзер. - Саудовская Аравия уже заявила о готовности активнее сокращать добычу, чтобы ослабить негативные последствия потерянного из-за коронавируса спроса, и последние заявления России больше говорят в поддержку сделки".

Накануне министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что у России никогда не было разногласий с Саудовской Аравией по ОПЕК+, и страны готовы сотрудничать как в этом формате, так и в двустороннем формате.

По данным Financial Times, ссылающейся на осведомленные источники, Саудовская Аравия настаивает на дополнительном сокращении добычи нефти на 1 млн б/с, предлагая, помимо собственного участия, разделить его с Кувейтом, ОЭА и Россией.

В четверг генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что страны ОПЕК+ демонстрируют "вновь появившуюся готовность" к достижению на встрече 5-6 марта соглашения, которое позволит стабилизировать нефтяной рынок.