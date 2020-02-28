Силуанов не увидел в падении нефти причин для паузы в покупке Центробанком валюты

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ нет необходимости прибегать к паузе в покупках валюты на рынке в рамках бюджетного правила, как он уже делал в 2018 году из-за скачка волатильности - сейчас для этого нет оснований, считает глава Минфина Антон Силуанов.

"А что чрезвычайного? Цена 50 долларов за баррель, чуть ниже, что чрезвычайного?" - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, не стоит ли приостанавливать покупки валюты из-за падения цен на нефть и ослабления рубля.

"Нет (пауза не нужна - ИФ), ЦБ в плановом порядке работает", - подчеркнул Силуанов.

Нужды в каких-либо других внеплановых мерах реагирования на падение цен на нефть, по мнению министра, также нет.

"Я считаю, что ничего не нужно делать. Все бюджетные обязательства защищены. Влияния движения курса на инфляцию я здесь не вижу, поскольку мы сейчас залезли, наоборот, в низкую инфляцию, наша задача - достичь плановых показателей по инфляции. Поэтому каких-либо оснований менять прогноз или предпринимать антикризисные меры, реагирующие на ситуацию, я не вижу", - сказал Силуанов.

По его словам, бюджетное правило сдерживает волатильность курса рубля, хотя "такие глобальные изменения по нефти, естественно, влияют на курсовые соотношения".

"Что будет дальше с нефтью - это вопрос дальнейших наших взаимодействий с ОПЕК, какие будут приняты решения. Они должны на следующей неделе обсуждать", - напомнил министр.

Он не стал отвечать на вопрос, следует ли России поддержать дополнительное сокращение добычи на встрече в Вене на следующей неделе.

"Это переговорная позиция. Мы должны быть готовы к любым изменениям. Бюджет наш защищен, резервы созданы", - заявил он.

"Раньше источником нестабильностей всегда являлся бюджет. Потому что денег не было, расходы сокращались. Сейчас мы при цене на нефть даже около $30 за баррель (я фантазирую) четыре года профинансируем спокойно наши расходы. Но я уверен, что такого продолжительного времени низких цен на нефть не должно быть. Потому что и себестоимость добычи целого ряда месторождений, в первую очередь сланцевых, она все-таки выше. Наша базовая цена - $42 за баррель, в принципе, при такой цене мы балансируем бюджет, и это нас защищает", - отметил глава Минфина.

Оценивать влияние эпидемии коронавируса на мировую экономику пока рано, считает Силуанов.

"Понятно, что мировая экономика наверняка будет ниже, чем ожидаемые оценки, но мы не знаем, как дальше будет развиваться ситуация. Надо посмотреть, насколько длительны последствия от этого вируса", - сказал министр.

Если ситуация потребует уточнений макропрогноза, это можно будет сделать в ходе внесения традиционных весенних поправок в бюджет, отметил Силуанов (сейчас вносятся внеплановые поправки, учитывающие положения президентского послания - ИФ).

"Я думаю, что как раз весной мы уточним прогноз и уточним свои оценки бюджета тоже", - заключил министр.

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