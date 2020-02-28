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"Аэрофлот" получил свой первый Airbus А350

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" получил свой первый дальнемагистральный самолет Airbus А350-900, сообщается на сайте авиапроизводителя.

Самолет окрашен в новую ливрею "Аэрофлота", отмечает Airbus. Его салон вмещает 316 пассажирских кресла: 264 из них - в экономическом классе, 24 - в "комфорте"; 28 персональных боксов с полностью раскладывающимися креслами установлены в "бизнесе". На борту пассажирам будут доступны Wi-Fi и система развлечений Panasonic.

Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев в февральском бортовом журнале компании сообщал, что в салоне бизнес-класса А350 также будут установлены барные стойки с напитками.

"Аэрофлот" будет выполнять рейсы на А350-900 из Москвы по ряду направлений, включая Лондон, Дубай, Нью-Йорк, Майами, Осаку и Пекин", - говорится в сообщении.

A350-900 относится к семейству "свершироких" A350 Extra Wide Body, он рассчитан на перевозку 325-440 пассажиров в зависимости от компоновки салона.

"Аэрофлот" заказал 22 самолета A350 в 2007 году, в течение 2020 года ожидаются поставки 11 из них. "Аэрофлот" станет первым российским эксплуатантом самолетов этого типа, в мире на них летают Qatar Airways, гонконгская Cathay Pacific, Singapore Airlines и Finnair.

Торжественная презентация первого А350 "Аэрофлота" ожидается 4 марта в "Шереметьево".

Аэрофлот Airbus А350

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