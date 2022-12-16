"Дочка" Ростеха через суд потребовала от Airbus вернуть аванс за самолеты для "Аэрофлота"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Лизинговая "дочка" госкорпорации "Ростех" - "Авиакапитал Сервис" (АКС) - подала в Арбитражный суд Москвы иск к европейскому авиапроизводителю Airbus, следует из данных судебной картотеки. Заявление зарегистрировано 13 декабря.

Материалы, поясняющие суть претензий, не опубликованы. Сумма исковых требований не указана.

В основе иска - требование о возврате авансовых платежей, которые были перечислены Airbus по предварительному договору на поставку самолетов А350 для "Аэрофлота", сообщил "Интерфаксу" представитель АКС.

"С учетом того, что санкции сделали невозможным исполнение этого контракта, в адрес Airbus было направлено множество уведомлений с просьбой о возврате авансов, однако безрезультатно. В итоге мы вынуждены обратиться в суд", - сказал собеседник.

Сумму требуемых авансовых платежей и другие детали договора с Airbus он не назвал.

В марте 2020 года сообщалось, что АКС планирует поставить "Аэрофлоту" 17 новых дальнемагистральных A350, включая восемь A350-900 и девять A350-1000. Информация об этом содержалась в материалах сайта госзакупок: для сопровождения сделки АКС искала юридического консультанта.

Представитель Airbus сообщил "Интерфаксу", что компания не комментирует "конфиденциальные договорные соглашения с клиентами". "Airbus соблюдает все действующие международные санкции и правила", - отметил он.

АКС требует вернуть деньги, которые зарубежный производитель "фактически присвоил", заявил между тем представитель "Ростеха". "Это еще одна иллюстрация того, как Запад относится к чужим правам и своим обязательствам, и повод другим странам еще раз задуматься, насколько вообще надежным партнером является Запад", - считают в госкорпорации.

Сейчас в парке "Аэрофлота" семь A350-900: они получены по прямому контракту с Airbus, заключенному в 2007 году. Вся сделка предполагает поставку 22 таких самолетов.

Антироссийские санкции, введенные западными странами после начала военной операции на Украине, предусматривают запрет на поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование.