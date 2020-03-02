Совет директоров Mail.ru Group одобрил вторичный листинг на Мосбирже

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров Mail.ru Group одобрил проведение вторичного листинга GDR интернет-холдинга на Московской бирже, говорится в сообщении компании.

Сроки проведения вторичного листинга - первое полугодие 2020 года.

Впервые компания сообщила, что ее совет директоров рассматривает возможность вторичного листинга на Мосбирже 26 февраля, в ходе раскрытия финансовых результатов за 2019 год.

Менеджмент интернет-холдинга тогда сообщал, что если совет директоров примет положительное решение по вторичному листингу, он состоится в 2020 году.

Mail.ru Group была образована в 2005 году на базе одноименного почтового сервиса. Сейчас компании принадлежат соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", в портфель компании также входит игровое направление, месенджеры ICQ, Agent Mail.Ru и TamTam.

Осенью 2010 года Mail.ru вышла на LSE. Free float составляет сейчас 50% капитала компании.

"В случае листинга на Московской бирже мы сможем привлечь множество розничных инвесторов: более 100 млн человек пользуется нашими сервисами, теперь они получат доступ и к акционерному капиталу. Наши институциональные инвесторы смогут получить выгоду от более высокой ликвидности", - ранее сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе Mail.ru Group.

Вторичный листинг на "Московской бирже" для российских эмитентов, которые в свое время провели IPO в Лондоне, становится все более распространенной практикой. На Мосбирже уже торгуются "Эталон", En+, рассматривает листинг на московской площадке MDMG.

Ранее управляющий директор по фондовому рынку, член правления Московской биржи Анна Кузнецова сообщала, что в 2020 году на площадку готовятся выйти три российские компании с иностранным листингом, одна из которых может провести листинг на Мосбирже в I квартале.

"Они уже где-то публичные, с российским бизнесом, но "засетаплены" в иностранной юрисдикции, и листинг у них иностранный", - говорила Кузнецова.

Как сообщали источники "Интерфакса", MDMG может провести листинг своих GDR на Московской бирже уже в марте.