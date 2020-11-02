Головная структура сети "Мать и дитя" подала документы для листинга на "Мосбирже"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - MD Medical Group Investments, управляющая сетью клиник "Мать и дитя", сообщила, что подала документы для проведения вторичного листинга акций компании на "Московской бирже".

MDMG планирует, что глобальные депозитарные расписки компании будут включены в 1-й котировальный список.

MDMG объединяет 42 медицинских учреждения в 23 городах России. Акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже с октября 2012 года.

В I полугодии 2020 года выручка MDMG увеличилась на 2% по отношению к аналогичному периоду 2019 года и составила 7,97 млрд рублей, EBITDA - на 6%, до 2,27 млрд рублей. Рентабельность EBITDA в отчетном периоде составила 28,5% против 27,5% годом ранее.

В феврале текущего года источники "Интерфакса" говорили, что MDMG может провести листинг своих ценных бумаг на "Мосбирже", за счет чего рассчитывает повысить ликвидность.

Представитель MDMG тогда подтверждал "Интерфаксу", что компания действительно рассматривает такую возможность.