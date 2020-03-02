Рубль начал коррекцию к доллару и евро после обвала в предыдущие дни

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже в понедельник утром, рубль растет к бивалютной корзине в рамках коррекции после обвального падения в предыдущие дни, поддержку рублю оказывает рост цен на нефть и надежды инвесторов на смягчение политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,22-66,7 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 66,6 руб. (-27,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 73,53 руб. (-29,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 28,29 копейки к уровню закрытия пятницы, до 66,54 рубля.

Доллар при этом оказался на 38,84 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 19,6 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро после сильного падения на прошлой неделе. Участники рынка позитивно реагируют на повышение нефтяных цен и рост вероятности смягчения денежно-кредитной политики ФРС США для поддержания экономического роста в стране после того, как глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в пятницу заявил, что Федрезерв "внимательно следит" за ситуацией с COVID-19.

Ранее президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард сказал, что поддержит уменьшение базовой ставки в случае, если ситуация с COVID-19 перерастет в пандемию. При этом пока он не видит необходимости в снижении ставки, так как экономике все еще оказывает поддержку предпринятое в прошлом году смягчение монетарной политики.

"Дальнейшее снижение ставки возможно в том случае, если эпидемия вырастет в глобальную пандемию, однако это не является базовым сценарием в данный момент", - заявил Баллард.

Участники рынка все больше уверены, что ФРС придется пойти на экстренное сокращение стоимости кредитования, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Согласно данным CME Group, трейдеры в пятницу оценивали вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в марте в 72%. Неделей ранее шансы на это оценивались лишь в 9%.

Медицинские власти США сообщили о первом в стране случае смерти в результате заражения коронавирусом - в штате Вашингтон. Позднее там же была зафиксирована и вторая смерть. Губернатор штата Джей Инсли объявил чрезвычайное положение, которое предписывает всем государственным учреждениям "использовать все ресурсы, необходимые для подготовки и реагирования на вспышку".

Случай кончины больного сопровождался сообщениями СМИ, ссылающимися на власти, о том, что в США зарегистрированы подтвержденные случаи инфицирования коронавирусом людей, которые в последнее время не выезжали из страны или же не контактировали с заболевшими. Два таких случая были выявлены в Калифорнии, один - в Орегоне.

Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в ходе торгов в понедельник после существенного падения на прошлой неделе. Инвесторы ожидают итогов встречи ОПЕК+, которая состоится на этой неделе.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени взлетели на 3,04% - до $51,18 за баррель. В пятницу их цена упала на 3,18%, составив на закрытие $50,52 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени растут на 2,68% - до $45,96 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на 4,95%, завершив день на уровне $44,76 за баррель. На прошлой неделе цена WTI обвалилась на 16,2%, что стало максимальным падением с декабря 2008 года.

Президент РФ Владимир Путин накануне назвал нынешний уровень цен приемлемым для России. При этом он заявил о готовности Москвы к активному взаимодействию с зарубежными партнерами на мировом рынке нефти.