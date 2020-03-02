Поиск

Второй человек скончался в США из-за коронавируса

Оба случая смерти от COVID-19 зарегистрированы в штате Вашингтон

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Мужчина в возрасте 70 лет умер в результате заражения коронавирусом COVID-19 в Киркланде, штат Вашингтон, он стал второй жертвой коронавирусной инфекции на территории Соединенных Штатов, сообщили органы здравоохранения округа Кинг.

В миреВ штате Вашингтон объявлено ЧП из-за случая смерти от коронавирусаЧитать подробнее

Как отмечается, он был госпитализирован в больницу Evergreen Health в Киркланде и умер в субботу. Как и в первом случае, смерть зафиксирована в штате Вашингтон. Первой жертвой оказалась женщина в возрасте почти 60 лет, которая была "медицинским пациентом высокого риска".

Впервые коронавирус на территории США также был выявлен в штате Вашингтон.

Кроме того, в воскресенье был выявлен первый случай нового коронавируса в Нью-Йорке. По словам губернатора одноименного штата Эндрю Куомо, заболевшей является женщина в возрасте около 30 лет, сейчас она находится на домашнем карантине.

"Нет причин для чрезмерного беспокойства - общий риск остается низким в Нью-Йорке", - добавил Куомо.

На данный момент в США зарегистрировано 74 случая заражения COVID-19.

По всему миру новым коронавирусом заражены уже более 88 тысяч человек, большинство из них - свыше 80 тысяч - приходятся на Китай, где в декабре и началась вспышка заболевания.

США Вашингтон Нью-Йорк

Новости по теме

Новости

КНДР впервые в 2020 году запустила неопознанные снаряды

Новый коронавирус в Китае

Число заболевших коронавирусом в Южной Корее превысило 4 тыс. человек

Новый коронавирус в Китае

Свыше 88 тысяч человек заражены коронавирусом по всему миру

Новый коронавирус в Китае

Число больных коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек

Число больных коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек

Буттиджич вышел из президентской гонки в США

Новый коронавирус в Китае

До 130 выросло число случаев заражения коронавирусом во Франции

Российские военные предостерегли турецкую авиацию от полетов над Сирией

Новый коронавирус в Китае

Почти 1,7 тысячи случаев заражения коронавирусом подтверждено в Италии

Почти 1,7 тысячи случаев заражения коронавирусом подтверждено в Италии

Что произошло за день: воскресенье, 1 марта

Новый коронавирус в Китае

Распространение коронавируса улучшило экологическую ситуацию в Китае

Распространение коронавируса улучшило экологическую ситуацию в Китае
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');