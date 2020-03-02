Второй человек скончался в США из-за коронавируса

Оба случая смерти от COVID-19 зарегистрированы в штате Вашингтон

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Мужчина в возрасте 70 лет умер в результате заражения коронавирусом COVID-19 в Киркланде, штат Вашингтон, он стал второй жертвой коронавирусной инфекции на территории Соединенных Штатов, сообщили органы здравоохранения округа Кинг.

Как отмечается, он был госпитализирован в больницу Evergreen Health в Киркланде и умер в субботу. Как и в первом случае, смерть зафиксирована в штате Вашингтон. Первой жертвой оказалась женщина в возрасте почти 60 лет, которая была "медицинским пациентом высокого риска".

Впервые коронавирус на территории США также был выявлен в штате Вашингтон.

Кроме того, в воскресенье был выявлен первый случай нового коронавируса в Нью-Йорке. По словам губернатора одноименного штата Эндрю Куомо, заболевшей является женщина в возрасте около 30 лет, сейчас она находится на домашнем карантине.

"Нет причин для чрезмерного беспокойства - общий риск остается низким в Нью-Йорке", - добавил Куомо.

На данный момент в США зарегистрировано 74 случая заражения COVID-19.

По всему миру новым коронавирусом заражены уже более 88 тысяч человек, большинство из них - свыше 80 тысяч - приходятся на Китай, где в декабре и началась вспышка заболевания.