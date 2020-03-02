Sharp будет выпускать медицинские маски на заводе по производству дисплеев

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Японский производитель электроники Sharp Corp начнет выпускать медицинские маски, которые сейчас пользуются повышенным спросом из-за распространения коронавируса COVID-19.

Компания объявила, что будет использовать для этого расположенное в центральной части страны предприятие, на котором обычно выпускались дисплеи. Производство масок планируется начать до конца марта, сообщает MarketWatch.

Первоначально на заводе будет выпускаться ежедневно по 150 тыс. масок, в дальнейшем планируется увеличить производство до 500 тыс. в день.

Дисплеи обычно выпускаются в условиях стерильности для того, чтобы избежать попадания мелких частиц. Это делает подобное производство хорошим местом для выпуска медицинских масок.

В 2016 году испытывавшая серьезные финансовые проблемы Sharp была приобретена тайваньской Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn).