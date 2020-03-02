Поиск

Sharp будет выпускать медицинские маски на заводе по производству дисплеев

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Японский производитель электроники Sharp Corp начнет выпускать медицинские маски, которые сейчас пользуются повышенным спросом из-за распространения коронавируса COVID-19.

Компания объявила, что будет использовать для этого расположенное в центральной части страны предприятие, на котором обычно выпускались дисплеи. Производство масок планируется начать до конца марта, сообщает MarketWatch.

Первоначально на заводе будет выпускаться ежедневно по 150 тыс. масок, в дальнейшем планируется увеличить производство до 500 тыс. в день.

Дисплеи обычно выпускаются в условиях стерильности для того, чтобы избежать попадания мелких частиц. Это делает подобное производство хорошим местом для выпуска медицинских масок.

В 2016 году испытывавшая серьезные финансовые проблемы Sharp была приобретена тайваньской Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn).

Sharp Япония

Новости

Тиньков заплатил залог в Лондоне, чтобы избежать ареста по налоговому делу в США

Тиньков заплатил залог в Лондоне, чтобы избежать ареста по налоговому делу в США

Совет директоров Mail.ru Group одобрил вторичный листинг на Мосбирже

"Силовые машины" начали переговоры о выходе из СП с Siemens

"Силовые машины" начали переговоры о выходе из СП с Siemens

Индексы PMI Китая в феврале рухнули до рекордных минимумов

Brent подорожала до $51,25 за баррель после обвала в пятницу

Президент РФ назвал приемлемыми для страны нынешние цены на нефть

Президент РФ назвал приемлемыми для страны нынешние цены на нефть

Индекс Stoxx Europe 600 рухнул более чем на 12% за неделю

Индекс Stoxx Europe 600 рухнул более чем на 12% за неделю

Нефть завершает февраль падением более чем на 10%

Россия в 2019 году увеличила экспорт золота в семь раз

Минпромторг расширил перечень облагаемых "налогом на роскошь" машин

Минпромторг расширил перечень облагаемых "налогом на роскошь" машин
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');