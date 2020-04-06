Apple начала массовый выпуск защитных экранов для врачей

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Компания Apple поставила нуждающимся в разных странах более 20 млн медицинских масок, сообщил глава компании Тим Кук. По его словам, компания также наладила производство защитных пластиковых прозрачных экранов для лица.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We"ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX — Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020

Опытные экземпляры уже поступили в одну из больниц Кремниевой долины, и на них поступили хорошие отзывы, сказал Кук. На следующей неделе компания выпустит около миллиона таких экранов и в дальнейшем будет выпускать их по миллиону в неделю. Производство налажено в США и в Китае. По словам Кука, в скором времени экраны поступят и на внешние рынки.