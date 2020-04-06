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Apple начала массовый выпуск защитных экранов для врачей

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Компания Apple поставила нуждающимся в разных странах более 20 млн медицинских масок, сообщил глава компании Тим Кук. По его словам, компания также наладила производство защитных пластиковых прозрачных экранов для лица.

Опытные экземпляры уже поступили в одну из больниц Кремниевой долины, и на них поступили хорошие отзывы, сказал Кук. На следующей неделе компания выпустит около миллиона таких экранов и в дальнейшем будет выпускать их по миллиону в неделю. Производство налажено в США и в Китае. По словам Кука, в скором времени экраны поступят и на внешние рынки.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Тим Кук Apple

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