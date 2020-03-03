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Сеть "Красный куб" опровергла планы закрыть все магазины

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Сеть по продаже подарков "Красный куб" опровергла сообщения СМИ об уходе с рынка: компания закрывает франчайзинговую сеть, но эффективная часть корпоративной сети продолжит работу. Также компания сообщила, что планирует увеличить онлайн-продажи - через сайт redcube.ru и маркетплейсы Wildberries и Ozon.

"Решение о закрытии франчайзинговой части было принято в январе 2020 года в связи с невыполнением финансовых обязательств рядом партнеров, которых компания кредитовала на протяжении долгих лет. В связи с этим, партнерам было разослано письмо о прекращении сотрудничества, которое и попало в СМИ", - говорится в пресс-релизе.

Ранее о планах сети "Красный куб" прекратить работу в России сообщил "Коммерсантъ", ссылаясь на письмо компании ее франчайзи. Сеть закрывается и освобождает помещения, рассказал изданию один из консультантов на рынке недвижимости.

"Красный куб" работает в России с 1996 года. Сначала компания торговала оптом посудой и предметами интерьера. На 2007 год, по оценке Colliers International компания была крупнейшей в России розничной сетью магазинов подарков с 200 точками. Сейчас в сети, по собственным данным, 16 магазинов.

Красный куб Wildberries Ozon

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