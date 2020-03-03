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Xerox повысила предложение по покупке HP до $35 млрд

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Xerox объявила тендерное предложение на покупку всех находящихся в обращении акций HP Inc. по $24 за бумагу, оценив, таким образом, компанию примерно в $35 млрд. Xerox сообщила, что готова выплатить за каждую акцию HP по $18,4 деньгами и 0,149 собственной акции

"Акционеры HP сразу получат $27 млрд в виде денежных средств и при этом сохранят возможность воспользоваться существенным долгосрочным потенциалом роста бизнеса за счет владения долей объединенной компании с более крупным свободным денежным потоком для инвестиций в развитие и поощрения акционеров", - говорится в пресс-релизе.

Предложение Xerox о выкупе акций HP будет действовать до 21 апреля 2020 года.

Совет директоров HP заявил, что оценивает поступившее предложение, и рекомендовал акционерам пока не принимать никаких решений.

HP не один раз отклоняла предложения Xerox о покупке, считая, что они недооценивают компанию. Хerox направляла совету НР предложения о покупке компании за $33 млрд 5 и 21 ноября, и оба раза получил отказ. В конце ноября прошлого года руководство Xerox пригрозило, что обратится с предложением напрямую к акционерам HP.

В конце февраля топ-менеджеры HP в ходе телефонной конференции перед публикацией квартальной отчетности дали понять, что могут рассмотреть сделку с Xerox, но на определенных условиях.

HP, капитализация которой по данным на закрытие рынка в понедельник составила $31,8 млрд, существенно крупнее Xerox (капитализация составляет порядка $7,1 млрд). Руководители HP ранее ставили под сомнение способность Xerox привлечь необходимые средства для финансирования потенциальной сделки.

Во вторник Xerox сообщила, что согласовала с рядом банков, в том числе Citi, Mizuho и Bank of America, условия привлечения финансирования для покупки HP.

Акции HP подорожали на 12,9% за последние 12 месяцев, Xerox - на 7,8%.

Xerox HP США Citi Mizuho Bank of America

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