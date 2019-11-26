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Xerox подтвердил намерение предложить поглощение напрямую акционерам HP

Глава компании не увидел логики в отказах руководства НР от сделки

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Корпорация Хerox подтвердила, что обратится с предложением о выкупе акций к акционерам HP напрямую после двух отказов совета директоров компании от сделки. Об этом говорится в письме гендиректора компании Джона Висентина руководству НР.

В отказе НР от "взаимного проведения due diligence Висентин не увидел логики, поэтому он обратится к акционерам напрямую. По его словам, некоторые из них уже направили Хerox запросы и выразили воодушевление в связи с этим предложением.

"Мы выдвинули привлекательное предложение, которое позволило бы акционерам HP как получить немедленный доход, так и принять участие в существенном подъеме бизнеса, который стал бы результатом объединения компаний, - написал он. - Потенциальные преимущества слияния HP и Xerox очевидны. Вместе мы могли бы создать лидера в отрасли - более масштабного и имеющего полный портфель отличной продукции, - который имел бы возможность инвестировать в инновации и генерировать прибыли для акционеров".

В отличие от совета директоров НР, участники рынка видят логику в сделке: с момента первого предложения котировки HP и Xerox выросли на 9,5% и 6,6%, указал Висентин.

Извиняться за агрессивную тактику Хerox он не собирается.

Стоимость акций HP упала на 1,4% в ходе торгов во вторник, Xerox - на 0,4%.

Хerox направил совету НР предложения о покупке компании за $33 млрд 5 и 21 ноября и оба раза получил отказ. Совет НР заявил, что в Xerox недооценили компанию. Там также подозревают, что у Xerox будут сложности с привлечением денег для сделки, и что если ему это удастся, долговое бремя объединенной компании будет слишком велико.

Направляя повторное предложение, Xerox пригрозил руководству HP, что обратится напрямую к акционерам компании, если совет директоров не разрешит ей проведение due diligence до 25 ноября.

В ответном письме руководители НР назвали агрессивной тактику Xerox и заявили, что предлагаемая сделка не соответствует интересам акционеров НР. По их словам, НР способна развиваться и без денег Xerox.

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