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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:03

Brent подорожала больше чем на 3%

Brent подорожала больше чем на 3%
Фото: Reuters

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Рост котировок нефти ускорился во вторник на ожиданиях итогов телеконференции министров финансов G7 и встречи ОПЕК+ и превысил 3%.

К 13:53 по московскому времени майские фьючерсы на нефть Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,71 (на 3,29%), до $53,61 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,74 (на 3,72%) до $48,49 за баррель.

Министры финансов и главы центробанков государств G7 проведут во вторник телеконференцию, где обсудят ответные меры на угрозу эпидемии коронавируса для мировой экономики.

"Смягчение политики Центробанков может дать передышку рынкам, но в конечном итоге им необходимо, чтобы распространение заболевания за пределами Китая достигло пика, - отмечают аналитики ING Bank. - Страны ОПЕК+ должны удивить рынок уровнем снижения добычи, если они хотят подтолкнуть цены выше".

27 из 29 экспертов и трейдеров, опрошенных Bloomberg, ожидают, что страны ОПЕК+ на этой неделе решат дополнительно сократить добычу - в среднем, на 750 000 б/с.

По данным СМИ, Саудовская Аравия предложила дополнительно снизить добычу в рамках сделки ОПЕК+ еще на 1 млн б/с. Техкомитет ОПЕК+ ранее предложил дополнительно снизить нефтедобычу на 600 000 б/с на второй квартал, продлив текущую сделку до конца 2020 года. Россия не получала предложения о снижении нефтедобычи на 1 млн б/с и ориентируется на рекомендации технического комитета, сообщил 2 марта министр энергетики Александр Новак.

Brent WTI Китай ОПЕК

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